Weltmuseum zeigt ab Herbst "Zeitgenössische Perspektiven"

Das neue Ausstellungsformat "WMW Contemporary" zeigt ab Herbst historische Sammlungen mit aktuellen Fragestellungen in Dialog.

Das Weltmuseum Wien will mit einem neuen Ausstellungsformat ein Zeichen für gesellschaftliche Relevanz und Aktualität setzen. Die Reihe "WMW Contemporary" soll laut Aussendung historische Sammlungen des ethnologischen Museum mit aktuellen gesellschaftlichen und kulturellen Fragestellung in einen Dialog bringen. Im Mittelpunkt stehen Akteurinnen und Akteure aus dem Globalen Süden und der Diaspora.

So sollen zum Auftakt der Reihe im Herbst die Ausstellungen "Tabita Rezaire. Calabash Nebula: Cosmological Tales of Connection" (17. September bis 11. Jänner), "Die Farben der Erde. Moderne Textilkunst in Mexiko" (22. Oktober bis 6. April) und "Indah Arsyad. The Ultimate Breath" (26. November bis 25. Mai) zu sehen sein.

Die eingeladenen Künstlerinnen und Künstler würden sich mit globalen Umweltfragen, Neo-Kolonialismus, Identität und den Beziehungen zwischen westlicher Wissenschaft, indigenem Wissen und Mythologie auseinandersetzen, hieß es.