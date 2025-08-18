Wiener Paar gewinnt Traumurlaub zurück – dank Restplatzbörse

Einmal buchen, doppelt freuen! Ein Glücksfall der besonderen Art: Ilse und Peter S. aus Wien haben nicht nur ihren spontanen Last-Minute-Trip nach La Gomera gebucht – sondern auch gleich den kompletten Reisepreis als Reisegutschein zurückgewonnen.

v.l.n.r.: Das Gewinnerpaar Peter und Ilse S. und Filialleiterin Denitsa Belchev (Restplatzbörse Schwedenplatz) © Petra Windisch

Im Juni lief in den 20 Reisebüros der Restplatzbörse ein Gewinnspiel mit Wow-Effekt: Jede Buchung nahm automatisch an der Verlosung teil. Der Preis? Ein Reisegutschein in Höhe der gebuchten Traumreise. Das Wiener Paar entschied sich in der Filiale am Schwedenplatz für Sonne, Strand und Kanaren-Flair – und wurde am 29. Juli als glücklicher Gewinner gezogen. 1.780 Euro Reisegutschein gab’s obendrauf.

„Das i-Tüpfelchen!“

„Wir buchen gerne spontan und werden bei der Restplatzbörse immer bestens beraten. Dass wir jetzt auch noch gewonnen haben, ist das i-Tüpfelchen!“, strahlt das Paar. Überreicht wurde der Gutschein von Filialleiterin Denitsa Belchev persönlich.

Clever sparen mit Top-Beratung

Die Restplatzbörse macht’s möglich: Angebote sämtlicher großer Reiseveranstalter werden verglichen – oft mit satten Preisunterschieden für das gleiche Hotel. Dazu gibt’s persönliche Hotelempfehlungen, Insidertipps und Rundum-Service. www.restplatzboerse.at

Perfekt für alle, die Last Minute los wollen oder schon lange von ihrem Traumurlaub träumen.