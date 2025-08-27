Alles zu oe24VIP
Wohnen im Grünen: Traum-Townhouses in der Donaustadt, Wien 22
© KBIMMO

Neuer Wohntraum

Wohnen im Grünen: Traum-Townhouses in der Donaustadt, Wien 22

27.08.25, 05:00
Teilen

KBIMMO errichtet acht moderne Reihenhäuser mit Garten, Terrasse und Tiefgarage – idyllische Lage nahe Mühlwasser, Lobau und Donauinsel.

Wohnbeispiel für Wohnzimmer

© KBIMMO

In idyllische Lage nahe Lobau und Donauinsel errichtet die KBIMMO.in der Kanalstraße 59–61 ein Neubauprojekt und definiert damit das Wohnen in Bestlage neu. Baustart geplant i vierten Quartal 2025.


Wohnbeispiel für Wohnzimmer

© KBIMMO

Wohlfühl-Architektur und Grünruhelage mit City-Anschluss
Acht exklusive Reihenhäuser, eingebettet in eine ruhige Seitenstraße nahe Mühlwasser, Schillerwasser und Lobau, verbinden Naturidylle mit perfekter Anbindung ins Stadtzentrum. Jedes Townhouse verfügt über rund 114 bis 120 Quadratmeter Wohnfläche, aufgeteilt auf Keller, Erd-, Ober- und Dachgeschoss. Lichtdurchflutete Wohnräume, moderne Wohnküchen mit direktem Zugang zu Terrasse und Garten sowie flexibel gestaltbare Schlafzimmer schaffen Raum für individuelle Wohnträume.

Badezimmer

© KBIMMO

Im Obergeschoss laden Balkone zum Entspannen ein, das Dachgeschoss überrascht mit Galerie, Terrasse und zusätzlichem Bad. Für Komfort sorgen Fußbodenheizung, Luftwärmepumpe und private Keller mit direktem Zugang zur Tiefgarage. Wer Wert auf Ruhe, Natur und gleichzeitig schnelle City-Verbindung legt, findet hier sein perfektes Zuhause: Die U2 ist dank der nahegelegenen Busanbindung in wenigen Minuten erreichbar. www.kbimmo.at

Wohnbeispiel für Kinderzimmer

© KBIMMO

