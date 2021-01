Lotto Doppeljackpot: Wiener gewinnt rund 2,5 Mio. Euro

Es ist bereits der zweite Lotto-Sechser im neuen Jahr, der dem Gewinner einen Millionenbetrag einbringt. Diesmal war ein Wiener der Glückliche.

Der glückliche Gewinner aus Wien knackte den bei der Bonus-Ziehung am Freitag entstandenen Doppeljackpot. Damit konnte er rund 2,5 Millionen Euro gewinnen. Er riskierte acht Quicktipps, der Computer zeigte sich auf Anhieb in Bestform und platzierte die „sechs Richtigen“ gleich in den ersten Tipp.



Beim Fünfer mit Zusatzzahl waren drei Spielteilnehmer erfolgreich. Sie dürfen sich jeweils über mehr als 40.600 Euro freuen. Ein Niederösterreicher und ein Steirer waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein Salzburger kreuzte seinen Gewinn auf einem Normalschein an.

Lotto Gewinnzahlen: 4 5 8 18 29 34 / Zusatzzahl: 23

Kein Sechser bei LottoPlus

Bei LottoPlus blieb am Sonntag der Sechser aus. Die Gewinnsumme wurde dann auf die Fünfer aufgeteilt. Jeweils 56 Spielteilnehmer erhielten somit rund 6.200 Euro. Der LottoPlus Sechser der nächsten Runde wird etwa 150.000 Euro betragen.

Beim Joker am Sonntag gab es zwei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl. Ein Salzburger und ein Wiener haben damit jeweils mehr als 104.000 Euro gewonnen.

LottoPlus Gewinnzahlen: 10 14 23 26 27 38