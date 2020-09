Ludwig startet roten Wahlkampf

Coronakrise, Jobs und Wienbonus sollen Ludwigs Wahlkampf prägen.

Wien. Offiziell gilt die Planung des Wiener SP-Wahlkampfs noch als streng geheime Kommandosache, doch ÖSTERREICH kann schon jetzt einen ersten Blick durchs Schlüsselloch in die Wahlzentrale ermöglichen:

Am Montag wird erstmals Michael Ludwigs Konterfei im Rahmen einer Plakatkampagne von tausenden Dreiecksständern in ganz Wien lächeln.

Ruhige Hand. Zentraler Punkt der Kampagne ist die Bewältigung der Coronakrise – wo sich Ludwig als „Landeschef mit ruhiger Hand“ präsentieren und einen Gegenpol zum Schlingerkurs von Grün-Minister Rudolf Anschober bilden will. Hier hoffen die SP-Strategen darauf, dass er – wie in ganz Europa – als Amtsinhaber seinen Bonus ausspielen kann.

Kampfansage an Bund in Sachen Arbeitsplätze

Offensiv. Offensiver wird es Ludwig bei Sozialthemen angehen: Er wird eine Kampfansage an den Bund bei der wirtschaftlichen Krisenbewältigung loslassen, eigene Ansagen für Wien in Sachen Jobs tätigen, und er will den Wienbonus in vielen Bereichen ausbauen.

© SPÖ

Maskenpflicht beim Auftakt der SPÖ-Kampagne ist fix

Am Dienstag wird Ludwig in der MQ-Libelle eine Liebeserklärung an Wien abgeben.

Die SPÖ nimmt derzeit die Gefahr durch Corona ernster als so manche andere Partei: Das sieht man auch an der Inszenierung des Wahlauftakts in der neuen MQ-Libelle, die für Dienstag geplant ist: Es wird für alle Teilnehmer – geladen sind nur einige der Plakat-Testimonials, die Stadträte und ausgewählte Journalisten – strenge Maskenpflicht gelten.

In seiner Rede plant Ludwig eine Liebeserklärung an Wien – als strategischen Gegenpol zum vermeintlichen „Wien-Bashing“ der ÖVP.

Josef Galley