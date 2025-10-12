Auch dieses Jahr trafen sich Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck auf dem Rasen. Gemeinsam mit zahlreicher Prominenz aus Politik, Wirtschaft, Medien sowie Sport und Kultur wurden 20.000 Euro für den guten Zweck erlöst.

Das traditionelle Ludwig/Ruck Benefiz-Fußballturnier ging dieses Jahr in der Generali Arena, Stadion der Wiener Austria, über die Bühne. Die Location ist durchaus naheliegend, immerhin ging der Erlös an CAPE 10, die ihren Sitz in Wien-Favoriten haben.

Dabei handelt es sich um ein Sozial-, Gesundheits- und Innovationszentrum für Kinder und Jugendliche, die von Armut betroffen sind. Die Organisation und ihr Initiatior Prof. Siegfried Meryn dürfen sich über 20.000 Euro freuen.

Tordifferenz entscheidet Turniersieg

Ludwig war erneut der Kapitän des Teams "Politik", das in der Vergangenheit das Turnier bereits einmal gewonnen hat. Ebenso wie das Team "Wirtschaft" mit Kapitän und WKW-Präsident Ruck. Der vermeintliche Turniersieg-Entscheider zwischen den beiden Teams endete 1:0 für Ludwig und sein Team.

Ludwig und Co. hätten aber einen höheren Sieg gebraucht, um zu gewinnen. Denn man wurde zwar punktgleich Erster mit Team "Medien" von Kapitän Martin Lang (ORF), hatte aber die schlechtere Tordifferenz und musste sich daher geschlagen geben.

Michael Ludwig, Siegfried Meryn, Walter Ruck © Florian Wieser

Jede Menge Prominenz

Ebenfalls mit dabei war Kapitän Günther Marek und sein Team "Sport und Kultur". Alles in allem fielen satte 30 Tore im Turnier, die echten Gewinner waren also ohnehin die Zuseherinnen und Zuseher, sowie natürlich CAPE 10.

Mitgespielt haben unter anderem Bob-Fahrerin Katrin Beierl, Skiprofi Christian Walder, Rapid-Legende Steffen Hofmann, Boxer Marcos Nader, Tormann-Legende Wolfgang Knaller, Schauspieler Christian Spatzek, die Gemeinderäte Denis Sakic, Benjamin Schulz und Georg Prack, ORF-Innenpolitiker Hans Bürger, WKW-Direktor-Stellvertreter Christoph Biegelmayer, WKÖ-Handelsobmann Rainer Trefelik, Wirtschaftsbund Wien-Direktor Florian Kollenz und Junge Wirtschaft Wien-Vorsitzender Gabriel Karas.