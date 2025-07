Luxushotels zum Schnäppchenpreis: Wien lädt zur Stadtentdeckung

Wien zeigt seine glamourösesten Seite zum Schnäppchenpreis. Mit neuen Partnerhotels und unvergesslichen Erlebnissen lädt die Initiative "Erlebe Deine Hauptstadt.Wien" noch bis 7. September zu exklusiven Momenten in der eigenen Stadt.

Bei der beliebten Tourismusinitiative "Erlebe Deine Hauptstadt.Wien" stehen im Sommer sorgfältig ausgewählte Spitzenhotels im Mittelpunkt. Mit dabei sind legendäre Häuser wie das Hotel Sacher oder das neue Anantara Palais Hansen Vienna. Auch das SO/ Vienna und das stilvolle Almanac Palais Vienna öffnen ihre Türen für diese besondere Aktion.

In den Paketen enthalten sind zwei Übernachtungen für zwei Personen in unterschiedlichen Hotelkategorien. Die Preise beginnen bereits bei 190 Euro. Wer sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen möchte, sollte frühzeitig buchen, denn die Zimmerkontingente sind streng begrenzt. "Die Sommer-Edition 2025 von 'Erlebe Deine Hauptstadt.Wien' macht den Wien-Aufenthalt zum leistbaren Luxus mit bleibenden Erinnerungen“, so Initiator Christian P. Lerner.

Unbezahlbare Erlebnisse

Ein echtes Highlight sind die streng limitierten "Once in a Lifetime"-Erlebnisse, die exklusiv und kostenfrei über die Plattform buchbar sind. So etwa eine Spezialführung durch den Stephansdom, zusammengestellt von Dompfarrer Toni Faber – ein einmaliger Blick hinter die Kulissen des Wiener Wahrzeichens inklusive Dachboden und Katakomben. Die exklusiven Termine dafür sind der 26. Juli und 12. September , jeweils um 15.00 Uhr.

Ebenso besonders ist die süß-saure Spezialverkostung bei Staud’s, bei der kein Geringerer als Firmengründer Hans Staud persönlich durch das Sortiment führt. Auch dieses Erlebnis ist nur an zwei Tagen verfügbar: am 9. Juli und 27. August , jeweils um 17.00 Uhr. Weitere einzigartige Programmpunkte wie Vespa-Ausfahrten, Privatführungen in der Schuhmanufaktur Scheer oder Weinverkostungen im Keller des "Zum Schwarzen Kameel" werden laufend ergänzt.

Genuss, Kultur und Rabatte

Zur Buchung gehört auch die EDH.Wien Card. Sie bietet zahlreiche Rabatte in über 60 Wiener Betrieben. Gäste genießen Vorteile in Restaurants wie "Figlmüller", "Lugeck" oder "Labstelle". Auch Bars wie das "Kleinod", Museen und Concept Stores gewähren Ermäßigungen.

Zusätzlich erhält jeder Gast ein Willkommenspaket mit Wiener Delikatessen. Darin enthalten sind etwa Marmeladen von Staud’s und handverlesene Überraschungen lokaler Produzenten.