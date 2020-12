Mann (30) legte Feuer in Quarantäne-Hotel

Großeinsatz im Sonnwendviertel in Wien-Favoriten: Ein Mann zündete sein Zimmer in einem Quarantäne-Model an.

Gegen 00:15 trafen Dutzende Rettungs- und Polizeiwägen beim "Hotel Zeitgeist Vienna" am Hauptbahnhof ein. Laut ersten Informationen handelte es sich um einen Brand in dem Motel - die Größe war vorerst noch nicht abzusehen, daher wurde der Einsatz groß angelegt. Der Brand konnte jedoch rasch unter Kontrolle gebracht werden - mehrere Personen wurden vor Ort versorgt, drei mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. © Viyana Manset Haber Wie nun die Polizei mitteilte, soll ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger sein Zimmer in der Quarantäne-Unterkunft mit derzeit noch unbekannten Mitteln in Brand gesetzt haben. Die Polizisten nahmen den Brandstifter vor Ort fest, er wurde mit leichten Brandverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.