Mann (34) klettert betrunken auf Zug: Nach Stromschlag in Lebensgefahr

Ein 34-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Donaustadt auf einen abgestellten Güterwaggon geklettert und in den Stromkreis der Oberleitung geraten.

Dabei wurde der slowakische Staatsbürger lebensgefährlich verletzt, berichtete Polizeisprecherin Anna Gutt.

Gegen 3.00 Uhr Der Unfall ereignete sich demnach gegen 3.00 Uhr im Bereich des Bahnhofs Stadlau. Der Mann schaffte es noch, sich von den Bahngleisen zu schleppen und um Hilfe zu rufen. Gegen 7.00 Uhr hörten ihn Anrainer eines Hauses in der Nähe und alarmierten die Polizei. 1,6 Promille Alkohol im Blut Der Zugverkehr wurde gestoppt und die Lärmschutzwand mit Hilfe der Berufsfeuerwehr geöffnet, damit die Rettungskräfte Zugang zu dem Verletzten bekamen. Die Berufsrettung versorgte den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus. Der 34-Jährige war offenbar schwer alkoholisiert, gegen 8.00 Uhr wies er 1,6 Promille Alkohol im Blut auf.