Werner Lorant, der Kulttrainer von 1860 München, ist verstorben.

Die Trainer-Legende ist im Alter von 76 Jahren am Ostersonntag verstorben, wie sein Ex-Verein aus München bekanntgab.

© GEPA

Werner Lorant ist im Geschäft zurück © oe24

Lange in München

Lorant erlangte weit über die deutschen Fußballgrenzen hinaus Berühmtheit. Er trainierte von 1992 bis 2001 die damals drittklassigen Münchener Löwen und schaffte mit dem Klub den Aufstieg in die Bundesliga und sogar die Qualifikation für Europa.

Werner Lorant trainierte das deutsche Team. © GEPA

Beim FC Hallein

Auch in Österreich war Lorant aktiv, er trainierte 2017 in Hallein, den ÖTSU und 2019 den FC Hallein. Nach seiner Zeit in München wurde LorabtLorant zum Weltenbummler. War unter anderem in der Türkei, Zypern, China aktiv. An seine sportlichen Erfolge bei 1860 konnte er aber nicht mehr anknüpfen.