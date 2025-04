Wechselt Verstappen? Red-Bull-Boss spricht Klartext

Derzeit gibt es Gerüchte um einen möglichen Abgang von Superstar Max Verstappen. Jetzt sprach Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff Klartext.

Trotz anhaltender Wechselgerüchte hat Red Bull klare Kante gezeigt. Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bleibt dem Team treu – auch 2026. Das machte Red-Bull-Chef Oliver Mintzlaff (49) im "Bild"-Interview deutlich: "Ich bin überzeugt, dass er den langen Weg, den er bisher mit Red Bull gegangen ist, auch weiter mit uns bestreiten wird", betonte er und widersprach damit Spekulationen über einen Wechsel zu Mercedes oder Aston Martin.

Zwar läuft die aktuelle Saison für Verstappen bisher nicht ideal – nur ein Sieg in Japan, während McLaren, Ferrari und Mercedes aufholen –, doch Mintzlaff bleibt gelassen: "Wir verfallen nicht in Panik." Der Vierfach-Champion selbst hält sich bedeckt und will sich "auf das Auto konzentrieren", wie er in Saudi-Arabien betonte.

"In schwierigen Zeiten zusammenhalten"

Kritisch ist jedoch die Performance des RB21, der längst nicht so dominant ist wie seine Vorgänger. Schon 2025 zeigten sich Risse in Verstappens Überlegenheit, doch Mintzlaff betont: "Zu einer langjährigen Partnerschaft gehört auch, dass man in schwierigen Zeiten zusammenhält." Der Boss ist überzeugt, dass der Niederländer seine Karriere bei Red Bull beenden wird – trotz möglicher Ausstiegsklauseln im bis 2028 laufenden Vertrag.

Ob Verstappen tatsächlich bleibt, wird sich zeigen. Doch eins ist klar: Red Bull will ihn halten – und der Champion selbst flüchtet nicht bei ersten Problemen. "Man läuft nicht gleich weg", so Verstappen. Die Formel 1 darf gespannt sein.