Mann erlitt am Steuer Herzinfarkt und crashte in einen Baum

Jeder Zeitpunkt für einen Herzinfarkt ist ein ungünstiger. Ein Mann in Wien-Floridsdorf hatte am Montagabend jedoch besonderes Pech. Denn er steuerte gerade ein Fahrzeug.

Am Montagnachmittag erlitt ein etwa 60-jähriger Mann im 21. Wiener Gemeindebezirk scheinbar einen Herzinfarkt, der zu weiteren dramatischen Folgen führte. Denn der Mann befand sich zum Zeitpunkt seines vermeintlichen Infarkts in seinem PKW. Der Fahrer verlor allem Anschein nach die Kontrolle des Fahrzeugs und krachte daraufhin in der Angyalföldstraße in Floridsdorf in einen Baum.

Der Verletzte wurde von Mitarbeitern der Wiener Berufsrettung noch an Ort und Stelle erstversorgt und dann mit einem Hubschrauber in ernstem Zustand ins Spital geflogen, wie eine Sprecherin der Rettung der APA sagte.