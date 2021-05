Nach Horror-Sturz: Dupasquier kämpft um sein Leben

Der Schweizer Motorrad-Pilot Jason Dupasquier, der am Samstag bei einem Sturz im Moto3-Qualifying in Mugello lebensgefährliche Verletzungen erlitten hatte, ist in der Nacht auf Sonntag in einem Spital in Florenz operiert worden. Laut der Nachrichtenagentur ANSA erfolgte ein erster Eingriff im Bereich des Brustkorbs wegen einer Gefäßverletzung. Der 19-Jährige Dupasquier liegt weiterhin in sehr ernstem Zustand auf der Intensivstation, auch weil schwere Hirnschäden bestehen.



Dupasquier hatte beim Beschleunigen nach einer Hochgeschwindigkeitskurve die Kontrolle über seine Maschine verloren und wurde am Boden liegend von einem nachfolgenden Motorrad getroffen. Er erlitt schwere Verletzungen an Kopf, Brust und Unterleib.

#Moto3 #Mugello Dupasquier being taken to the helicopter so seems stable enough to transport. He'll be taken to the hospital in Florence for "further examination". We hope we can share some good news later on. #MsportXtra pic.twitter.com/nRgH2ASM8S