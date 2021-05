Dupasquier stürzt in Qualifying schwer

Der 19-jährige Schweizer kam mit seiner KTM kurz vor dem Ende nach dem Ausgang der Hochgeschwindigkeitskurve "Arrabbiata 2" zu Fall. Am Boden liegend wurde er vom nach ihm folgenden Japaner Ayumu Sasaki getroffen. Dieser stürzte ebenfalls schwer, so dass das Qualifying sofort abgebrochen wurde.

Dupasquier blieb lange auf dem Asphalt liegen, ehe er nach knapp einer Dreiviertelstunde mit dem Helikopter ins Spital nach Florenz geflogen wurde. Genauere Informationen zum Gesundheitszustand des WM-Zehnten liegen derzeit keine vor.

#Moto3 #Mugello Dupasquier being taken to the helicopter so seems stable enough to transport. He'll be taken to the hospital in Florence for "further examination". We hope we can share some good news later on. #MsportXtra pic.twitter.com/nRgH2ASM8S