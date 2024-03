Titelverteidiger Bagnaia gewann WM-Saisonauftakt vor Binder

Titelverteidiger Francesco Bagnaia hat die WM-Saison der MotoGP in Lusail/Katar mit einem Sieg eröffnet.

Der Italiener ging in Runde eins in Führung und gab diese nicht mehr ab. Hinter der Ducati holte Brad Binder auf KTM Rang zwei, der Südafrikaner war auch am Vortag im Sprint Zweiter geworden. Ducati kam auch auf die Plätze drei und vier. Mit Sprintsieger Jorge Martin und Achtfach-Weltmeister Marc Marquez in seinem ersten Rennen auf Ducati realisierten das weitere Spanier.

Ein starkes WM-Debüt gab der erst 19-jährige Pedro Acosta. Der Moto2-Weltmeister wurde auf seiner GasGas Tech3 Neunter, nachdem das spanische Supertalent einige Zeit sogar auf Platz vier gelegen war. Mit Jack Miller hatte der zweite KTM-Pilot in der zweiten von 21 Runden einen Ausritt zu verzeichnen, für den Australier blieb nur Platz 21. Der Grand Prix war um eine Runde verkürzt worden, nachdem ein technisches Problem beim später ausgeschiedenen Raúl Fernandez für eine zweite Aufwärmrunde gesorgt hatte.