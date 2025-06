Mann mit Bauchstich auf offener Straße aufgefunden

Der Mann wurde schwer verletzt, noch ist aber völlig unklar, wie es dazu kam.

Bei ihrem Streifendienst sind Beamtinnen und Beamte des Stadtpolizeikommandos Döbling am Donnerstagmorgen in der Martinstraße in Wien-Währing auf einen stark blutenden Mann mit Stichverletzungen im Bauch aufmerksam geworden. Die Polizisten leisteten umgehend Erste Hilfe, ehe der Verletzte vom Rettungsdienst notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Lebensgefahr bestand keine, wie es seitens der Polizei gegenüber der APA hieß.

Laut Polizei machte der schwer verletzte Mann widersprüchliche Angaben zur Ursache seiner Verletzungen und gab an, Drogen konsumiert zu haben. Bei einer Nachschau in seiner Wohnung fanden die Einsatzkräfte ein Messer sowie ein Päckchen mit mutmaßlichen Suchtmitteln.

Bei seiner Befragung im Krankenhaus verweigerte der Mann die Aussagen. "Er redet nicht mit uns", so ein Sprecher. Ermittelt wird daher in sämtliche Richtungen.