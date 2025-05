Mann schießt in Wien aus Wohnung – Wega rückt an

Ein Alkovortest bei dem mutmaßlichen Schützen ergab einen Alkoholwert von 1,98 Promille.

Wien. Sonntagabend kam es in Wien-Simmering zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Passant beobachtet haben soll, wie ein Mann mehrfach mit einer Waffe von seinem Balkon in die Luft schoss. Die alarmierte Polizei rückte mit der Spezialeinheit Wega an und suchte die Wohnung des mutmaßlichen Schützen auf.

Der 42-jährige Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit öffnete den Beamten freiwillig die Tür. In seiner Wohnung wurde eine Schreckschusspistole sichergestellt. Ein Alkovortest ergab einen Alkoholwert von 1,98 Promille.

Der Mann wurde wegen des Vorfalls angezeigt, außerdem wurde gegen ihn ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.