Masken-Sünderin attackiert Polizisten

Wien. Streifenbeamte bemerkten gestern ein Pärchen mit zwei Hunden in der Bahnhofshalle am Praterstern, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Beide Personen trugen keinen Mund-Nasen-Schutz (MNS), beide Hunde hatten keinen Maulkorb. Sie ignorierten die Anweisung der Beamten, stehen zu bleiben und sich auszuweisen. Darüber hinaus befleißigten sie sich eines ordinären Sprachgebrauchs gegenüber den Ordnungshütern.

Nachdem mehrmalige Befehle, die Flucht zu unterlassen, ignoriert wurden, hielten die Polizisten beide Personen schließlich am Bahnhofvorplatz mit Zwang an. Im Zuge eines Anhalteversuches attackierte die Frau (36, Stbg: Österreich) einen Polizisten durch Schläge, beendete ihr gewalttätiges Verhalten jedoch im Zuge der Identitätsfeststellung. Es erfolgten mehrere straf- und verwaltungsrechtliche Anzeigen.