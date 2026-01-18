Guschlbauer goes Opernball: Mit Stargast aus Amerika

Pünktlich zum Höhepunkt der Ballsaison präsentierte Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer bereits eine „Opernball Schaumrolle" mit Goldstaub.

OÖ/Wien. Der Innviertler Schaumrollen-König Karl Guschlbauer übernimmt heuer die Rolle von Richard Lugner für den Opernball und lässt einen Stargast aus Amerika einfliegen. Welche Schauspielerin den Abend des 12. Februar mit Waltraud und Karl Guschlbauer in der Loge verbringen wird, wird noch geheim gehalten.

Bereits bekannt: Jacqueline, Tochter des verstorbenen Richard Lugner, wird in der Lugner-Loge mit Beaty-Doc Artur Worseg und Ehefrau Kristina Platz feiern. Ranglogen sollen heuer rund 25.000 Euro und eine Bühnenloge zirka 19.000 Euro kosten.

Ebenfalls bereits fix: Ein Glas Champagner und ein Paar Würstel kommt heuer auf 57 Euro. Das sind Guschlbauers Kokoskuppeln, Linzerkipferl, Punschkrapferl und Co. weit erschwinglicher, vor allem, wenn man sie direkt im Werksverkauf in St. Willibald (Bez. Schärding) kauft.

© Guschlbauer

Im dazugehörigen Kaffeehaus wird täglich ein Frühstücksbuffet um wohlfeile 15,90 Euro pro Person angeboten - um diesen Preis bekommt man am Opernball nicht einmal ein Paar Würstel.