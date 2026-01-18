Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Indonesien
© Muchtamir / AFP

Neun Vermisste

Ein Toter nach Flugzeugabsturz gefunden

18.01.26, 13:27
Teilen

Nach dem Absturz eines Flugzeugs in Indonesien haben Rettungskräfte eine Person tot geborgen.  

Die Leiche sei in der Nähe von Trümmerteilen der Maschine in einem rund 200 Meter tiefen Abhang am Berg Mount Bulusaraung in der Provinz Süd-Sulawesi gefunden worden, teilte der Leiter der Such- und Rettungsbehörde von Makassar, Muhammad Arif Anwar, am Sonntag mit. Zuvor hatten Suchmannschaften in den Kalksteinbergen von Bantimurung mehrere Wrackteile entdeckt.

Darunter waren Teile von Rumpf, Bug und Heck. Die Trümmer liegen in schwer zugänglichem Berggelände. Die Bergung gestalte sich wegen Regens, dichten Nebels und instabilen Untergrunds schwierig, sagte Anwar. Rettungsteams müssten äußerst vorsichtig vorgehen.

Nach Angaben des Verkehrsministeriums verlor das Flugzeug beim Landeanflug den Kontakt zur Flugsicherung, nachdem es vom vorgesehenen Kurs abgewichen war. Nach Behördenangaben befanden sich zehn Menschen an Bord. Zunächst war von elf Insassen die Rede gewesen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden