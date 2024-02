Mega-Ansturm auf F1-Show

Interessierte und Formel-1-Fans stürmen die Schau.

Donaustadt. Großer Andrang herrscht seit Freitag bei der Formel 1-Show in der METAStadt. Auf 3.000 Quadratmetern öffnet sich das Universum der Super-Boliden mit sesationellen Ausstellungsstücken.

Vorarbeit. Sechs Jahre dauerte die Vorbereitung, die Premiere ging im Vorjahr in Madrid über die Bühne. Die METAStadt in der Donaustadt ist bis zum 16. Juni die zweite Station.

© Formula One World Championship Limited 2023 ×

Markante Momente der F1 im Fokus

Entwicklung. In sieben Ausstellungsräumen auf über 3.000 Quadratmetern geht es durch markante und entscheidende Momente der F1-Historie, dazu werden die technischen Innovationen des Sports sowie Zukunftsvisionen präsentiert.

Interaktiv. Ein Raum wurde in Kooperation mit dem Red Bull Ring gestaltet, wo am 30. Juni der „Große Preis von Österreich“ stattfindet. Angesprochen werden in erster Linie erwachsene Formel 1-Fans. Die Veranstalter bieten aber auch Aktivitäten für die jüngere Generation und eine Vielzahl interaktiver Ausstellungen für alle Altersgruppen.