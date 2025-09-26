Mega-Crash sorgt für Stau-Chaos auf Wiener Autobahnen

Laut ÖAMTC mehrere Lastwagen und ein Pkw beteiligt, eine Person verletzt.
Nach einem Unfall am Freitag ist der Tunnel Vösendorf auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) Richtung Schwechat gesperrt worden.
Kilometerlanger Stau
Es bildete sich kilometerlanger Stau bis auf die Wiener Außenring Autobahn (A21), berichtete ein ÖAMTC-Sprecher.
Eine Person wurde verletzt
An dem Unfall beteiligt waren seinen Angaben zufolge vier Lkw und ein Pkw, eine Person wurde verletzt. Ausweichen war über die Wiener Südosttangente (A23) möglich, auch hier musste aber mit Verzögerungen gerechnet werden.