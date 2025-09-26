Alles zu oe24VIP
Stau
© Asfinag

Tunnel gesperrt

Mega-Crash sorgt für Stau-Chaos auf Wiener Autobahnen

26.09.25, 13:54
Teilen

Laut ÖAMTC mehrere Lastwagen und ein Pkw beteiligt, eine Person verletzt. 

Nach einem Unfall am Freitag ist der Tunnel Vösendorf auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) Richtung Schwechat gesperrt worden.  

Kilometerlanger Stau 

Es bildete sich kilometerlanger Stau bis auf die Wiener Außenring Autobahn (A21), berichtete ein ÖAMTC-Sprecher.

Staumelder
© Google

Eine Person wurde verletzt 

An dem Unfall beteiligt waren seinen Angaben zufolge vier Lkw und ein Pkw, eine Person wurde verletzt. Ausweichen war über die Wiener Südosttangente (A23) möglich, auch hier musste aber mit Verzögerungen gerechnet werden.

