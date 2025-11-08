Alles zu oe24VIP
Mega-Stau lässt Autofahrer auf Südost-Tangente verzweifeln
© APA

A23 lahmgelegt

Mega-Stau lässt Autofahrer auf Südost-Tangente verzweifeln

08.11.25, 08:00
Teilen

Autofahrer auf der Südost-Tangente (A23) müssen am Samstagmorgen starke Nerven beweisen.

Wegen Bauarbeiten zwischen Handelskai und Knoten Prater kommt es in Fahrtrichtung Graz zu massiven Verzögerungen.

Wie Verkehrsexperten bereits im Vorfeld gewarnt hatten, führt die Sperre zu langen Staus. Der Grund: Am Samstagmorgen steht nur eine Fahrspur zur Verfügung. Die Bauarbeiten sorgen auch am gesamten Wochenende für Einschränkungen – Freitag und Samstag jeweils von 22:00 bis 09:00 Uhr sowie von Sonntag auf Montag zwischen 22:00 und 05:00 Uhr.

Laut Ö3-Verkehrsservice beträgt der Zeitverlust derzeit rund 30 Minuten. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten daher mehr Zeit einplanen – oder die Strecke möglichst meiden.

