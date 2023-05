Betrunkener uriniert auf Bahnsteig und sticht Mann im Vorbeigehen nieder Ein betrunkener 35-Jähriger hat am Donnerstag am Bahnhof Götzis (Bez. Feldkirch) einen 24-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt. Das Opfer befand sich in Lebensgefahr und musste notoperiert werden.