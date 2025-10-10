Mode, Kunst, Kosmetik: Edelstoff-Markt lockt in die Marx Halle

Am 11. und 12. Oktober geht es in der Marx Halle an den Edelstoff Designmarkt. Geboten bekommt man von Mode, über Kosmetik, bis hin zu Kunst und Kulinarik beinahe alles - solange es regional und nicht von der Stange ist.

Denn Platz geschaffen soll hier vor allem kreativen, jungen und unbekannten Designerinnen und Designern, wie die Veranstalter betonen. 170 Labels aus Österreich und den europäischen Nachbarn kommen in die Marx Halle.

Die Besucherinnen und Besucher können wiederum alles einkaufen, was es im Herbst so braucht: Übergangsjacken, Schmuck, Schüsseln und Deko.

Alles, was das Herbst-Herz begehrt

Neu sind in diesem Jahr gleich 40 Labels, aber auch die Universität Wien ist vor Ort, mit speziellen Wissenschaftsölen. Zudem stehen auch Workshops zur Verfügung, sollte man sich selbst kreativ austoben wollen.

© Philipp Lipiarski

Kulinarisch bleibt man natürlich auch nicht über, aber auch hier steht regional und Bio im Vordergrund. Geöffnet ist der Markt von 11:00 bis 19:00 Uhr am Samstag, lediglich bis 18:00 Uhr am Sonntag. Der Eintritt kostet 5 Euro, Kinder unter 14 kommen kostenlos hinein.