Monumentaler Oktopus schwimmt vor der Karlskirche

Mit viel Humor, Tiefgang und überraschenden Perspektiven lässt das Künstler-Kollektiv God’s Entertainment gemeinsam mit dem Festjahr Johann Strauss 2025 Wien vom 15. August bis 13. September eine überlebensgroße Oktopusskulptur im Teich vor der Karlskirche "schwimmen".

Mitten im Teich vor der Karlskirche schwimmt ab 15. August eine überlebensgroße Oktopusskulptur. Begehbar, klangvoll und voller Konzept. Das Künstler-Kollektiv God’s Entertainment bringt gemeinsam mit dem Festjahr Johann Strauss 2025 und der Wien Holding ein Kunstprojekt der Extraklasse nach Wien.

Zur Eröffnung am 15. August um 19.30 Uhr verwandelt sich der Resselpark in ein pulsierendes Zentrum aus Musik und Performance. Mit dabei sind Eva Reiter mit Tanz der Sirenen, Matthias Kranebitter mit Freut euch des Lebens, Maja Osojnik mit Wir drehen uns im Kreis, Mirela Ivičević mit Irrlicht, Lukas König mit Die Rosen aus dem Süden und Super Nase & Co mit Octopus Dream.

Der Oktopus als Denkfigur

Donna Haraway, Kulturtheoretikerin und Inspirationsquelle, sieht den Oktopus als Sinnbild für Verbundenheit und gemeinsames Entstehen. God’s Entertainment greift diese Idee auf und erschafft mit OCT.opus 25 eine soziale und künstlerische Einladung. "Gemeinsam mit Publikum, Künstlerinnen, Architektinnen und Wissenschaftler*innen wollen wir neue Tentakel ausbilden“, erklärt das Kollektiv.

Bis 13. September lädt die Installation zu täglichen Klangräumen und Abendperformances. Der Eintritt ist frei. Für ausgewählte Highlights wie das Gastmahl Das Restaurant am Ende des Walzers oder das Ballett Multitude braucht es kostenlose Zählkarten.