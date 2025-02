Ein Streit in einer Airbnb -Unterkunft eskalierte völlig.

Mord-Alarm in Wien: Wie die Polizei gegenüber oe24 bestätigte, wurde in der Nacht auf Mittwoch eine 47-jährige Frau in der Leopoldstadt offenbar erschlagen. Verdächtig ist ihr Liebhaber, ein junger Mann Anfang 20.

Weitere Infos folgen