Ein Beschuldigter schweigt, zweiter weist Vorwürfe von sich, dritter nun verhaftet!

Von Geständnis keine Spur! Der Hauptverdächtige bestreitet die Tat. Doch jetzt kommen die Ermittlungen wieder ins Rollen: In der Nacht auf Donnerstag wurde noch ein Tatverdächtiger verhaftet.

Mehrere Täter?

Wien. Zu den schrecklichen Geschehnissen, die zum Tod einer 13-Jährigen aus Tulln führten, kam es in der Gemeindebauwohnung jenes 18-jährigen Afghanen, der als Hauptbeschuldigter im Fall Leonie gilt.

Nachbarn in dem Haus in der Erzherzog-Karl-Straße im 22. Bezirk berichten, dass sich in dessen Unterkunft mindestens ein zweiter junger Afghane aufhielt, bei dem es sich nicht um den zweiten Verdächtigen (16) handelt, der im Zuge der Ermittlungen bereits verhaftet wurde. Der schweigt übrigens eisern zu allen Vorwürfen, den Dolmetscher schaut er nur arrogant an.

Dritter Verdächtiger verhaftet

In der Nacht auf Donnerstag wurde nun ein dritter Tatverdächtiger verhaftet, heißt es. Der Verdächtige soll ebenfalls Asylwerber sein, unklar ist, ob es sich um den Mann handelt, der zur Tatzeit in der Wohnung im 22. Bezirk gewesen sein soll. Laut dem aktuellen Stand der Ermittlungsergebnisse soll Leonie in der Gemeindebau-Wohnung von mehreren jungen Männern misshandelt worden sein.

Geständnis gegenüber Bekanntem

Der 18-Jährige wiederum hat sich durchaus gesprächig gezeigt, will aber mit dem Verbrechen an der NMS-Schülerin „nichts zu tun haben“. Einer der beiden hat allerdings die Fahnder durch sein „Geständnis“ einer eskalierten „Sex-Nacht“ gegenüber einem Freund in der afghanischen Community auf die Spur des Duos, das möglicherweise ein Trio ist, gebracht. Der geschockte Zuhörer verpfiff den Prahler nämlich an die Polizei.

Mit Ecstasy betäubt und dann vergewaltigt

Auch Flüchtiger mehrfach vorbestraft. Wie am Mittwoch dann durchsickerte, fahndet die Kripo nach einem weiteren Verdächtigen, der dabei gewesen sein könnte, als man Leonie in der Nacht auf Samstag mit Ecstasy betäubte, sexuell massiv missbraucht und dann erstickt haben soll, worauf die Täter die Leiche 100 Schritte zu einem Grünstreifen entlang eines Gehweges brachten, um die Sterbende bzw. die Leiche dort im Morgengrauen abzulegen. Bei dem dritten Afghanen, der untergetaucht ist, dürfte es sich um den Mitbewohner handeln, den der 18-Jährige den anderen Hausbewohnern als seinen „Bruder“ vorstellte. Ob es sein leiblicher Bruder ist oder ein ganz besonders enger Kumpel, den man im Straßenjargon „Bruder“ nennt, ist derzeit nicht klar. Bei dem namentlich bekannten Flüchtigen soll es sich um einen mehrfach vorbestraften Afghanen handeln, gegen den bereits einige Verfahren in mehreren Ländern laufen.

Afghane drohte mit Pistole und Messer

Beim 18-Jährigen indes wurde bekannt, dass er noch viel mehr am Kerbholz hat, als bisher öffentlich wurde. 11 Mal wurde er polizeilich angezeigt, unter anderem wegen Drogenhandel, Schlägereien sowie gefährlicher Drohung. Dazu kommen zwei weitere Vorfälle mit einer Pistole und einem Messer sowie zwei Monate Haft wegen Raubs. Es gilt die Unschuldsvermutung. (kor)