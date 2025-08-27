Nach Baustellen-Sommer: Wiens Öffis starten frisch saniert in den Herbst

Während viele in den Sommerferien unterwegs waren, wurde an Wiens Öffi-Infrastruktur intensiv gearbeitet. Pünktlich zum Schulbeginn rollen zahlreiche U-Bahnen und Bims und auch die S-Bahn wieder im gewohnten Takt.

In der Hütteldorfer Straße haben die Wiener Linien heuer rund 1.750 Meter Gleis der Linie 49 getauscht und die Haltestellen Johnstraße und Breitensee komfortabler gestaltet. In Floridsdorf am Franz-Jonas-Platz wurden 1.780 Meter Gleise und Weichen getauscht. Auch auf der Hohen Warte wurden im August Gleise und Weichen erneuert, die Linie 37 fährt seit 15. August wieder uneingeschränkt. Die Straßenbahnlinien 6 und 18 fahren seit 23. August wieder wie gewohnt am Gürtel.

Die Baustellen am Universitätsring, Kärntner Ring und Schubertring wurden pünktlich abgeschlossen. Die Linien 1, 2, D und 71 nehmen ebenfalls zum Schulbeginn wieder den Regelbetrieb auf. Noch bis einschließlich 31. August ist die U4 zwischen den Stationen Schottenring und Friedensbrücke gesperrt. Hier wurden die Tunnelträger saniert. Die Linien 9 und 43 sind ab 1. September wieder im Normalbetrieb. Zwischen Alser Straße, U6 und Elterleinplatz wurden 1.000 Meter neue Gleise verlegt.

Mit diesen Modernisierungen geht es weiter

Doch nicht alle Arbeiten an der Öffi-Infrastruktur sind abgeschlossen. Noch bis Ende des Jahres wird der rund 1.300 Meter lange Gleis-Abschnitt in der Schloßhofer Straße zwischen Hoßplatz und Franz-Jonas-Platz erneuert. Die Arbeiten werden weitgehend nachts in der betriebslosen Zeit durchgeführt. Dadurch kann der reguläre Fahrbetrieb der Straßenbahnlinien 25 und 26 sowie – ab Herbst – der neuen Linie 27 uneingeschränkt aufrechterhalten werden.

Die Gleiserneuerung der Linie 18 im 3. Bezirk dauert noch bis Jahresende. Ab 1. September kann der 18er jedoch wieder von Burggasse, Stadthalle bis St. Marx fahren. Von 15. September bis 1. Oktober wird die Linie 5 kurzgeführt und verkehrt nur zwischen Praterstern und Josefstädter Straße. Fahrgäste können auf die U6 ausweichen.

Der U4-Bahnsteig Landstraße erhält einen neuen Bodenbelag und wird jeweils in eine Fahrtrichtung gesperrt. In Fahrtrichtung Heiligenstadt erfolgt die Sperre vom 22. September bis 3. November und in Hütteldorf vom 3. November bis 5. Dezember. Fahrgäste können eine Station weiterfahren und mit einem Zug in die Gegenrichtung die Station Landstraße rasch erreichen.

Der zweite Teil der Weichenerneuerung zwischen Spittelau und Jägerstraße wird In den Herbstferien durchgeführt. Die U6 fährt in diesem Zeitraum geteilt. Die Linie 49 fährt von 27.Oktober bis 8.November nur zwischen Ring, Volkstheater und Baumgarten. Fährgäste können auf die U4, S-Bahnlinien und das Autobus-Netz in Hütteldorf ausweichen.

Regulärer Betrieb auf der S-Bahn-Stammstrecke

In den Sommermonaten waren im Wiener S-Bahn-Abschnitt Praterstern - Floridsdorf keine Züge unterwegs. Die ÖBB erneuerte unter anderem 15 Kilometer Oberleitungen, 3 Kilometer Gleise und setzte 12 neue Weichen. Bis zu 400 Arbeiter waren täglich im Einsatz, um Bahnsteige zu verlängern und das Netz für längere Züge mit mehr Sitzplätzen fit zu machen. Ab dem 1. September rollen die S-Bahnen wieder durchgehend über die Stammstrecke

Schon im September beginnt der nächste Bauabschnitt zwischen Rennweg und Wien Mitte. Dort starten Bohrpfahlarbeiten zur Stabilisierung der Bahneinschnitte. 2026 folgt eine letzte Sperre zwischen Praterstern und Floridsdorf - für die Inbetriebnahme des neuen Zugsicherungssystems ETCS. Im Anschluss beginnt eine 14-monatige Großbaustelle zwischen Hauptbahnhof und Praterstern. Ende 2027 soll das Jahrhundertprojekt abgeschlossen sein. Ziel ist ein modernes, digitales und zuverlässigeres S-Bahn-System für die gesamte Ostregion.