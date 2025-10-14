Alles zu oe24VIP
Nach Hitlergruß: Deutscher in Wien festgenommen
Praterstern

Nach Hitlergruß: Deutscher in Wien festgenommen

14.10.25, 10:45
Ein 44-jähriger deutscher Staatsbürger wurde am Sonntag in Polizeigewahrsam genommen, nachdem er am Praterstern den Hitlergruß gezeigt und verherrlichende Parolen skandiert hatte.

Der Tatverdächtige wurde laut Polizeibericht um 21:15 Uhr am Bahnhof Praterstern vom Stadtpolizeikommando Brigittenau angetroffen und nach mehrfachem Hitlergruß festgenommen.

Stark alkoholisiert

Der 44-Jährige war stark alkoholisiert, mit rund zwei Promille, was ihn aber wohl nicht vor seiner Strafe schützt. Der Deutsche wurde in Polizeigewahrsam genommen und das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung aufgrund eines möglichen Verstoßes gegen das Verbotsgesetz informiert.

Noch dauern die Ermittlungen an. Ein Verstoß gegen das Verbotsgesetz, und darunter die nationalsozialistische Wiederbetätigung, kann in Österreich hohe Verwaltungsstrafen bis Gefängnisaufenthalt - bei mehrfachet Begehung - nach sich ziehen.

