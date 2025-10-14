Alles zu oe24VIP
parlament
Strafe möglich

Nach Skandal: Parlament-Restaurant hat Umweltzeichen zurück

14.10.25, 09:41
Das Restaurant "Kelsen" im österreichischen Parlament ist laut Presseaussendung erneut mit dem Österreichischen Umweltzeichen zertifiziert worden. 

Es hatte die Lizenz Ende September verloren (oe24 berichtete), nachdem laut Recherchen des "Falter" beim Einkauf von Lebensmitteln gegen Nachhaltigkeitskriterien verstoßen worden war, etwa wurden Zander aus Kasachstan oder Frühlingsrollen aus China gekauft. Betroffen gewesen seien lediglich 1,8 Prozent der Waren, erklärte das Restaurant.

Mängel nach Kritik behoben

Diese Waren habe man sofort nach Bekanntwerden aus dem Sortiment entfernt, teilte das "Kelsen" mit. Außerdem habe man interne Abläufe überprüft und zusätzliche Kontrollmechanismen und Schulungen zu Nachhaltigkeit im Team eingeführt. Geschäftsführer Thomas Hahn erklärte: "Keines der beanstandeten Produkte wurde weiter verwendet und beim Einkauf der Waren ein Mechanismus zur sorgfältigen Kontrolle von Ursprung und Herkunft der Produkte gelegt."

Die neuerliche Prüfung durch den Verein für Konsumenteninformation sei erfolgreich verlaufen, das Umweltzeichen wieder zuerkannt worden. Hahn betonte, das Gütesiegel sei für das Restaurant "mehr als ein Gütesiegel - es ist ein täglicher Anspruch an Qualität, Verantwortung und Glaubwürdigkeit."

Geldstrafe noch offen

Ob das Restaurant wegen Verstößen gegen vertragliche Vorgaben gegenüber dem Parlament eine Strafe zahlen muss, ist indes noch offen. "Die Überprüfung möglicher Konsequenzen aus dem Pachtvertrag ist derzeit noch nicht abgeschlossen", teilte die Parlamentsdirektion auf APA-Anfrage mit. Das "Kelsen" ist vertraglich verpflichtet, das Österreichische Umweltzeichen zu führen. Eine Strafe von 5.000 Euro steht im Raum.

