Nach dem Sieg von Recep Tayyip Erdogan bei der Präsidenten-Wahl feiern die Anhänger des türkischen Präsidenten auf der Straße. Nicht nur in der Türkei, auch in Österreich.

Nach einem wahren Stichwahl-Krimi erklärte sich Erdogan am Abend des Pfingstsonntags zum Sieger der Präsidentenwahl. Kurz darauf begann die große Wahl-Party unter seinen Fans, auch in Wien.

In Favoriten, wo traditionell viele Austro-Türken leben, versammelten sich in den Abendstunden tausende Menschen auf der Straße. Am Reumannplatz war lautes Jubelgeschrei, Hupkonzerte und türkische Musik zu hören, dazu wurden türkische Flaggen und Fahnen mit dem Abbild Erdogans geschwenkt.

Für Autos gab es angesichts der feiernden Menschenmassen kein Durchkommen mehr. Auch nach Einbruch der Dunkelheit herrschte weiterhin großer Wirbel in der Bundeshauptstadt. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Am Reumannplatz in Wien-Favoriten jubeln die Türken über Erdogans Sieg. Jetzt live auf diversen TikTok-Kanälen. pic.twitter.com/HKvfbczh4z — Tomasz Michalski ???????? (@tmichalsk) May 28, 2023

Am Reumannplatz feiern Austro-Türken den Wahlerfolg von Erdoğan. ???? pic.twitter.com/qjw5kSRTZf — Rinaldo Mogyorosy (@RMogyorosy) May 28, 2023

Kein Durchkommen für Rettung

Augenzeugen in den sozialen Medien berichteten auch, dass ein Rettungsfahrzeug feststeckte, weil neben dem Reumannplatz auch die Quellenstraße völlig blockiert war.

Mega-Party für #Erdogan in 1100 Wien (Favoriten). Quellenstraße + Reumannplatz völlig überfüllt und blockiert durch Massen von Erdogan-Fans. Verkehr steht. Ein Rettungsauto kommt nicht vom Fleck. Hoffentlich kann der Patient gerettet werden. pic.twitter.com/7oyvCWxdDX — DerStatus.at (@derStatus_at) May 28, 2023

'Allahu Akbar' vorm #Tichy



Wiens Türken feiern den #Erdogan-Sieg. Er bedeutet: Die Türkei bleibt islamisch, türkisch und stolz - sie lässt sich unter der AKP nicht von den USA steuern. Austro-Türken wählten im 1. Gang zu über 70% Erdogan.#reumannplatz #Tuerkei #akp #tuerkiye pic.twitter.com/k1l9schGsF — DerStatus.at (@derStatus_at) May 28, 2023

Wirbel um Wolfsgruß

Für Aufregung sorgte auch, dass bei den ausschweifenden Feierlichkeiten auch verbotene Symbole wie der Wolfsgruß gezeigt wurde. Dabei handelt es sich um die Grußform der sogenannten "Grauen Wölfe", einer Sammelbewegung für türkische Rechtsextremisten. Vor dem Wiener Traditions-Eisverkäufer Tichy sollen außerdem "Allahu Akbar"-Rufe skandiert worden seien.

Jetzt gerade in #Wien: Hunderte Menschen feiern den umstrittenen Wahlsieg des Autokraten Erdoğan am Reumannplatz. Darunter auch Rechtsextreme. Viele Symbole der faschistischen Grauen Wölfe zu sehen. #w2805 #tuerkeiwahl #TurkeyElections pic.twitter.com/BtwHGntPFu — Samuel Winter (@allesmittelgrau) May 28, 2023

Über 70% der Austro-Türken wählten Erdogan

Auch in Österreich genießt Erdogan viel Zuspruch - nach knapp 44 Prozent der ausgezählten Stimmen votierten fast 73 Prozent der hier lebenden Türken für den türkischen Präsidenten. Die Wahlbeteiligung lag der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu bei rund 85 Prozent und damit niedriger als bei der ersten Wahl-Runde mit 87 Prozent.

FPÖ empört über "Gegengesellschaft"

Kritik an den Ausschreitungen gab es noch am Sonntagabend von den Freiheitlichen. FPÖ-Wien-Chef Dominik Nepp meldete sich auf Twitter zu Wort und stellte fest: "Diese Menschen lehnen uns ab und wollen aktiv mit Österreich nichts zu tun haben."

Am Livestream vom Reumannplatz erkennt man: Das ist keine Parallelgesellschaft, sondern eine Gegengesellschaft. Diese Menschen lehnen uns ab und wollen aktiv mit Österreich nichts zu tun haben. https://t.co/8s7tAj2qPn — Dominik Nepp (@DominikNepp) May 28, 2023

Erdogan-Fans sollten ihren Führer anstatt in Österreich lieber in der Türkei bejubeln. "Geht nach Hause!", richtete Nepp weiter aus.