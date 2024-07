Nach Sturz: Junger E-Scooter-Fahrer in Lebensgefahr

Der 20-Jährige stürzte während der Fahrt in Wien-Landstraße.

Ein heftiger Unfall ereignete sich am Samstagabend gegen 22 Uhr am Kardinal-Nagl-Platz in Wien-Landstraße. Dort war gerade ein 20-jähriger mit einem E-Scooter Richtung Erdbergerstraße unterwegs.

Junger Fahrer in Schockraum gebracht

Aus bislang ungeklärten Gründen stürzte der junge Fahrer plötzlich während der Fahrt. Dabei wurde er schwer am Kopf verletzt. Die Berufsrettung musste den 20-Jährigen notfallmedizinisch versorgen und ins Spital bringen.

Dort wurde er in einem Schockraum behandelt. Der junge Mann schwebt seit dem Unfall in Lebensgefahr.