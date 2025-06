Nachbar nach Balkonsturz: "Sie versuchte noch sich festzuhalten"

Vor ihrem Sturz soll die Frau sich noch am Geländer festgehalten haben.

Immer weitere Details zu dem tödlichen Sturz vom Balkon in Wien-Penzing kommen derzeit ans Licht. Unzählige Nachbarn sollen die Szenen am Dienstagabend gegen 23 Uhr in dem Wiener Gemeindebau mitbekommen haben. "Meine Mutter hörte laute Geräusche und Schreie", so der 29-jährige Mikahil Simsek zu oe24. Laut seinen von weiteren Nachbarn soll die Frau vor ihrem Sturz sich sogar noch am Geländer des Balkons im 6. Stock festgehalten haben, um nicht zu fallen.

Wahrscheinlich habe sie dann die Kraft verloren und sie sei dann mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Nachdem der Anwohner die dramatischen Szenen mitbekommen hatte, lief er sofort hinunter in den Innenhof. Dort wurde die 37-Jährige, die auf der Stelle tot gewesen sein dürfte, von mehreren Nachbarn umringt. "Es ist wirklich schlimm, was hier passiert ist", sagt der 29-Jährige schockiert.

© Viyana Manset Haber ×

Ein Notarzt konnte schließlich nur noch den Tod der 37-Jährigen feststellen. Ihr Lebensgefährte (49), der zu dieser Zeit in der Wohnung war, wurde vorläufig festgenommen.

© Viyana Manset Haber/Die 37-Jährige landete gleich neben dem Haus am Boden ×

Nachbarn sollen es nach erste Informationen auch gewesen sein, die von einem lautstarken Streit des Paares vor den dramatischen Szenen mitbekommen haben sollen. Worum es in den Diskussionen ging, ist derzeit noch unklar.