Bankomat-Sprenger auf der Flucht von Polizei angeschossen

Drei Mitglieder der Bande sind noch auf der Flucht.

Dramatische Szenen am frühen Sonntagmorgen in Wien. In der Vorgartenstraße in der Leopoldstadt kam es zur Sprengung von drei Bankomaten. Vier Personen waren an der Tat beteiligt. Ein Verdächtiger wurde von der Polizei angeschossen – er wird gerade notoperiert.



Einer der mutmaßlichen Täter, ein 24-jähriger Holländer mit nordafrikanischen Wurzeln, konnte beim Fluchtversuch durch Einsatzkräfte gestellt und festgenommen werden. Dabei kam es zu einer Schussabgabe, wodurch der Tatverdächtige verletzt wurde. Sanitäter der Berufsrettung Wien versorgten den Mann notfallmedizinisch und brachten ihn in ein Spital, wo er unter polizeilicher Bewachung steht.

Die drei weiteren mutmaßlichen Täter flüchteten mit Motorrollern. Eine großangelegte Sofortfahndung der Wiener Polizei verlief bislang ohne Erfolg.

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden in jeder Polizeidienststelle sowie im Landeskriminalamt Wien unter 01-31310-33800 entgegengenommen.