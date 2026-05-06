Neuer Doppelstock-Zug startet – und er ist ein Traum!

Der coolste Zug Österreichs rollt bald! Das neue ÖBB-Flaggschiff Cityjet Doppelstock hat seine Jungfernfahrt absolviert – von Wien Hauptbahnhof nach Wiener Neustadt. Und was die Bahn hier auf die Schiene stellt, ist wirklich beeindruckend!

Die Zahlen sind gigantisch: 109 brandneue Doppelstockzüge um insgesamt 1,5 Milliarden Euro! Und das ist erst der Anfang – bis 2030 pumpen die ÖBB satte 6,1 Milliarden Euro in über 300 neue Züge. CEO Andreas Matthä verspricht: mehr Platz, mehr Komfort, mehr Kapazität – gerade in der Ostregion, wo zwei Drittel aller Nahverkehrsleistungen erbracht werden!

25% mehr Sitzplätze – Schluss mit dem Gedränge

© ÖBB/Marek Knopp

Mobilitätsminister Peter Hanke (SPÖ) sagt: "Die Schiene ist ein elementarer Hebel auf unserem Weg zur Mobilitätswende. Dass wir bis 2030 Rekordbeträge in den Ausbau und in die Modernisierung des österreichischen Bahnnetzes investieren, ist ein klares Bekenntnis dafür, dass wir diese Aufgabe sehr ernst nehmen.“

Auch LH-Stv. Udo Landbauer (FP) bringt es auf den Punkt: „Weniger Gedränge, weniger Stress, mehr Lebensqualität!" Die neuen Züge bieten bis zu 25 Prozent mehr Sitzplätze – auf der Südbahn, Nordwestbahn und Nordbahn werden Pendler das täglich spüren!

Was der neue Cityjet alles kann

WLAN gratis, Steckdosen und USB in jeder Reihe, Klimaautomatik, Echtzeitinfo auf Monitoren, barrierefreie Einstiege, Platz für bis zu 60 Fahrräder – und das bei bis zu 160 km/h! Die sechsteilige Version fasst bis zu 591 Fahrgäste.

Wann und wo fährt er?

Ab Ende Juni geht's los – zunächst auf der Strecke Wien – Payerbach/Reichenau. Danach übernimmt der Doppelstöcker die gesamte Nord-Süd-Achse der Ostregion – von Znaim/Retz bis Wiener Neustadt.Pendler aufgepasst: Der Zug der Zukunft ist da – und er fährt direkt zu euch!