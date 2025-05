Neues Orang-Utan-Männchen soll in Schönbrunn für Nachwuchs sorgen

Im Tiergarten Schönbrunn ist ein neunjähriger Orang-Utan aus den Niederlanden angekommen. Das erste Aufeinandertreffen mit seinen neuen Mitbewohnerinnen verlief ruhig, doch seine Aufgabe ist groß.

Bei den Borneo-Orang-Utans im Tiergarten Schönbrunn gibt es einen männlichen Neuzugang: Nach dem Ableben des fast 50-jährigen Schönbrunner Männchens ist in Abstimmung mit dem Europäischen Erhaltungszuchtprogramm Anfang Mai ein neunjähriges Männchen aus dem niederländischen Tierpark Apenheul eingezogen. "Das erste Kennenlernen verlief ausgesprochen ruhig. Die Dynamik innerhalb der Gruppe ist sehr friedlich", berichtete Direktor Stephan Hering-Hagenbeck am Donnerstag.

Das junges Orang-Utan-Männchen soll für Nachwuchs sorgen. © Daniel Zupanc

Der Orang-Utan wurde im Tiergarten freudig erwartet. "Wir hoffen, dass das neue Männchen in einigen Jahren, sobald unsere beiden Jungtiere entwöhnt sind, für Nachwuchs sorgen wird. Mit unseren 2020 zugezogenen jungen Weibchen und deren weiblichen Nachwuchs haben wir bereits einen wichtigen Grundstein für eine stabile Zuchtgruppe mit ausgewogener Altersstruktur gelegt", sagte Hering-Hagenbeck.

Intensive Vorbereitungen

Zu Beginn hatte der noch junge Orang-Utan die Möglichkeit, sich in einem eigenen Bereich an sein neues Zuhause zu gewöhnen. Von dort konnte er bereits Sichtkontakt zu den Schönbrunner Weibchen und deren Nachwuchs aufnehmen. Nach ein paar Tagen fand das erste Zusammentreffen in der gemeinsamen Anlage statt."Wir haben es intensiv vorbereitet", so Hering-Hagenbeck.

Ausgewachsene Orang-Utan-Männchen entwickeln in der Regel rund um ihr Gesicht auffällige Wangenwülste. Dieses Geschlechtsmerkmal, das sich je nach Männchen in einem unterschiedlichen Alter entwickelt, fehlt dem Neuankömmling noch. Auch das für Männchen typische lange, zottelige Haarkleid wird ihm erst wachsen. Derzeit ähnelt er im Aussehen noch stark den Weibchen. In der Wildbahn sind alle Orang-Utan-Arten aufgrund des Verlusts ihrer natürlichen Lebensräume auf Borneo und Sumatra von der Ausrottung bedroht.