30 Jahre waff: Eine Wiener Bastion für Bildung und Beruf

Ein Meilenstein für Bildung, Chancen und Fachkräfte in Wien.

Der waff feiert heuer sein 30-jähriges Bestehen. Seit seiner Gründung als Wiener Arbeitnehmer Förderungsfonds unterstützt er die hiesige Bevölkerung beim Weiterkommen im Beruf, wobei er Information, kostenlose Beratung und finanzielle Unterstützung aus einer Hand bietet.

In den vergangenen 30 Jahren hat der waff rund 700.000 Wiener bei ihrer beruflichen Entwicklung unterstützt. Insgesamt wurden mehr als 1,4 Milliarden Euro in Aus- und Weiterbildung investiert – ein großes Zeichen für das individuelle Weiterkommen im Beruf, die Sicherung des Wirtschaftsstandorts und insgesamt ein lebenswertes Wien.

"Der waff ist eine echte Wiener Erfolgsgeschichte und einzigartig in ganz Österreich. Es gibt keine vergleichbare Institution, die Menschen neue Chancen am Arbeitsmarkt und damit auf ein gutes Leben bietet", betont Wirtschafts- und Arbeitsstadträtin Barbara Novak.

Gleichstellung und Selbstbestimmung

Besonders stolz zeigt sich Novak über die neue Frauenarbeitsstiftung von waff und AMS Wien für Frauen ohne Berufsausbildung und über die Förderungen für junge Menschen.

"Damit stärken wir nicht nur die Gleichstellung und Selbstbestimmung von Frauen, sondern fördern zudem auch den Fachkräfteausbau. Mit der Joboffensive für Jugendliche, einem Herzensprojekt von Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, unterstützen wir junge Menschen beim Einstieg ins Arbeitsleben. Gerade in einer Zeit des raschen Wandels am Arbeitsmarkt – Stichworte Digitalisierung und Demografie – braucht es eine Institution wie den waff", so Novak.

"Mit dem waff hat unsere Stadt eine arbeitsmarktpolitische Institution mit kompetenten Berater*innen, die Wiener*innen auch bei längerdauernden Aus- und Weiterbildungen bestärken und bei ihren Zielen unterstützen. Jeder nachgeholte Abschluss, jede Aus- und Weiterbildung bringt die Personen nach vorne und senkt das individuelle Risiko von Arbeitslosigkeit. Das ist besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein großer Wert", ergänzt Christian Meidlinger, Vorstandsvorsitzender des waff.