Amazon: 6 Millionen Produkte von Wiener KMU verkauft

Der Online-Handel boomt: 600 Wiener Firmen erzielten via Amazon einen Exportumsatz von 185 Millionen Euro.

Immer mehr Wiener Betriebe setzen auf Online-Verkauf über das Internet. Laut dem Amazon-Jahresbericht von 2024 sind bereits mehr als 600 kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus Wien auf der Vertriebsplattform aktiv. Mit über sechs Millionen verkauften Produkten konnten sie rund 185 Millionen Euro Exportumsatz erzielen, was ein Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

In ganz Österreich nutzen rund 2.500 KMU Amazon für den Verkauf ihrer Produkte. Gemeinsam erzielten sie im Vorjahr einen Exportumsatz von 600 Millionen Euro, wie aus dem aktuellen "KMU Impact Report" hervorgeht. Rund 95 Prozent der Verkäufe gehen ins Ausland, allen voran in die EU und die USA. Wien liegt dabei im Bundesländer-Vergleich klar an der Spitze. Kärnten konnte als einziges weiteres Bundesland die Umsätze ebenfalls steigern.

Laut Amazon werden jede Minute 40 Produkte von heimischen Unternehmen über die Plattform verkauft. Für Wien wird der Online-Handel somit immer mehr zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor, der Jobs sichert und den Zugang zu internationalen Märkten schafft.