Bürgermeister Ludwig trauert um Eduard Harant: "Brückenbauer zwischen den Nationen und Kulturen"

Bürgermeister Michael Ludwig zollt dem Verlagsdirektor und Medienunternehmer Tribut.

"Erst jüngst haben wir im Schweizerhaus Edis 95. Geburtstag gefeiert – jetzt ist er von uns gegangen. Und das berührt mich zutiefst", reagiert Wiens Bürgermeister Michael Ludwig auf den Tod von Eduard Harant.

© APA/FLORIAN WIESER

"Denn Edi hat für unsere Heimatstadt Unvergleichliches und Unersetzliches geleistet", so Ludwig. "Wie so viele echte Wiener ist er als Sohn böhmischer Eltern zweisprachig aufgewachsen – eine großartige Wiener Melange. Und so zeichnete sich schon bald ab, dass ihm – speziell im Medien- und Verlagsgeschäft – eine Ausnahmekarriere bevorsteht. Er wurde Direktor des ältesten Verlagshauses in Österreich: der Verlagsbuchhandlung Carl Gerold’s Sohn. Und er hat Ende der 1980er Jahre sein eigenes Baby auf den Weg gebracht: die Compress Verlagsgesellschaft, die er bis zu deren Auflösung auch operativ geleitet hat. Compress und Edi Harant gehörten zu Wien wie das Schweizerhaus zum Prater. Die Gesellschaft betrieb für Wien die Auslandeskommunikation und unterhielt elf Auslandsbüros mit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Mittel- und Osteuropa."

Und der Stadtchef weiter: "Seine böhmische Abstammung hat ihn immer wieder über den Tellerrand hinausblicken lassen. So hat er sich 1989 – das war das Jahr der sogenannten Samtenen Revolution – für die demokratische Neuordnung der Tschechoslowakei eingesetzt. Darüber hinaus hat sich Harant maßgeblich an der Errichtung des Karl Renner-Hauses in Untertannowitz (Dolni Dunajovice) beteiligt, das 2005 feierlich eröffnet wurde und bis heute als Stätte freundschaftlicher Begegnungen zwischen Tschechien und Österreich fungiert. Zudem hat er das zweisprachige Wiener Komenský-Gymnasium tatkräftig unterstützt – dafür wurde er auf der Fassade des Schulgebäudes auf einer Marmortafel verewigt."

Größte Anerkennung

"Dass Eduard Harant 1994 bei der Gründung der Österreichisch-Tschechischen Gesellschaft Pate gestanden ist – deren Vorstand er lange Zeit angehört hat und deren Ehrenmitglied er 2018 geworden ist – hat ihm von beiden Seiten größte Anerkennung eingetragen", erklärt Michael Ludwig.

"Als wir vor fünf Jahren – gemeinsam mit Heinz Fischer und Michael Häupl – im Stadtsenatssitzungssaal des Wiener Rathauses Edis 90er feierten, sagte der ehemalige Präsident der Tschechischen Republik, Václav Klaus: ,Ich halte den Herrn Harant für den besten Abgesandten der Tschechischen Republik in Österreich – und für den besten österreichischen Abgesandten in der Tschechischen Republik.’ Viel treffender kann man seine Bemühungen als verlässlicher Brückenbauer zwischen den Nationen und Kulturen nicht formulieren", so der Bürgermeister.

Ludwig fährt fort "Nicht umsonst wurde Harant – sozusagen grenzübergreifend – geehrt: mit dem T.-G.-Masaryk-Orden der Tschechischen Republik, mit dem Centrope-Preis und mit dem Goldenen Rathausmann ... Damit bleibt mir nur", so Ludwig, "in Anlehnung an das gleichnamige Buch über Eduard Harant, danke zu sagen: Danke Eduard – Dĕkujeme, Eduarde! Mein innigstes Beileid an die Hinterbliebenen!"