Donaustadt: 155 ARWAG-Wohnungen an neue Mieter übergeben

Die geförderten Wohnungen mit nachhaltiger Energie und hoher Lebensqualität wurden feierlich von der Wien Holding und Bezirksvorsteher Nevrivy an die künftigen Mieter übergeben.

In der Donaustadt haben die neuen Bewohnerinnen des Projekts "Leben in der Kagraner Flur" jetzt offiziell ihre Schlüssel bekommen. Insgesamt 155 geförderte Wohnungen werden in mehreren Etappen übergeben. Bei der feierlichen Schlüsselübergabe an der Breitenleer Straße 14 war auch Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy mit dabei und begrüßte die neuen Mieter persönlich.

© Alissar Najjar ×

Die Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sind zwischen 51 und 88 m² groß und verfügen über Balkon, Loggia oder Eigengarten. Besonders leistbar sind 78 SMART-Wohnungen. Für umweltfreundliches Wohnen sorgen Photovoltaik, Wärmepumpe und Fassadenbegrünung. Geheizt und gekühlt wird mit moderner Bauteilaktivierung.

© Alissar Najjar ×

Die Anlage beinhaltet zudem 92 Tiefgaragenplätze, 360 Fahrradstellplätze und drei Geschäftslokale. Die Lage nahe dem Kagraner Platz bietet eine perfekte Öffi-Verbindung und überdies eine äußerst grüne Umgebung. Workshops und Nachbarschafts-Aktionen runden das soziale Konzept ab.

Nachhaltige Stadtentwicklung

"Dieses Projekt ist ein bedeutender Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung in Wien – mit zukunftsweisender Energietechnologie, leistbarem Wohnraum und hoher Lebensqualität. Es zeigt, dass moderner Wohnbau gleichzeitig ökologisch, sozial und wirtschaftlich sein kann", erklärt Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl.

Die Bedeutung solcher Tage betonten Thomas Drozda und Christian Raab, Vorstandsdirektoren der ARWAG: "Wir sind bei Wohnungsübergaben immer gerne persönlich dabei – das sind geschäftige, aber besonders schöne Momente. Die Mieter*innen freuen sich, endlich ihre neue Wohnung aufsperren zu können. Damit beginnt ein neuer Lebensabschnitt – in einem Wohnhaus, das durch seine Architektur sowie durch soziale und ökologische Nachhaltigkeit überzeugt."