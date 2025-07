Gemeindebau NEU: Vergabestart für Friederike-Mayröcker-Hof

In dem nach der bedeutenden österreichischen Schriftstellerin Friederike Mayröcker benannten Hof erwarten die künftigen Bewohner hohe Wohnqualität mit ausgezeichneten Öko-Standards sowie eine familiäre Atmosphäre. Geplanter Bezugstermin ist im Spätsommer dieses Jahres.

Der Gemeindebau in der Schönbrunner Straße 76, ein achtgeschossiges Niedrigstenergiehaus, beherbergt 15 hochwertige und leistbare Wohnungen, die alle mit einem eigenen Freibereich in Form von Loggia, Balkon oder Dachterrasse ausgestattet sind. Interessenten können sich ab dem 20.7. für eine der neuen Wohnungen in der zentral gelegenen, und nachhaltig gestalteten Wohnhausanlage anmelden.

© Stadt Wien/Martin Votava

"Dass in Innenstadt-Nähe neue, leistbare Gemeindewohnungen in einem Niedrigstenergiehaus errichtet werden, ist weltweit einzigartig und ein weiteres besonderes Kapitel in der Geschichte des sozialen Wohnbaus in Wien. Die Stadt nützt alle Möglichkeiten, leistbaren Wohnraum für die Wienerinnen und Wiener zu erhalten und beständig weiterzuentwickeln. Dazu gehören auch innerstädtische Lückenverbauungen, wie hier im Herzen von Margareten. Und nicht nur das: Alle neuen Gemeindebauten sind ökologisch und zukunftsfit gestaltet und bieten viel Wohnkomfort", erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

© Stadt Wien/Martin Votava

Für die komplett gasfreie Wärme- und Warmwasserversorgung sorgt ein ökologisches Wärmepumpen-Trio, kombiniert mit einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. In das 80 Quadratmeter große Lokal im Erdgeschoss wird das Institut für Erlebnispädagogik einziehen und speziell Familien mit Kindern auch als multifunktionaler Grätzl-Treffpunkt dienen. Geplanter Bezugstermin ist im Spätsommer 2025.