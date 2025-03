Gesunde Ernährung im Fokus: "Konsumdialoge" in Salzburg & Hallein

Die Stiftung "COMÚN" organisiert eine Veranstaltungsreihe mit 35 Partnern. Für Tausende Kinder und Eltern werden kostenfreie Vorträge, Workshops, Exkursionen und Co. angeboten.

Die Veranstaltungsreihe "Österreichische Konsumdialoge" wurde 2022 in Hallein ins Leben gerufen. Nun kehrt sie - nach Durchgängen in der Steiermark und Oberösterreich - zurück nach Salzburg. Diesmal drehen sich die "Konsumdialoge" um das Thema "Gesunde Ernährung und nachhaltige Lebensmittel".

Von 23. Juni bis 4. Juli werden dazu in den Städten Salzburg und Hallein Dutzende Vorträge, Workshops, Exkursionen und mehr kostenfrei angeboten. Im Fokus stehen Kinder zwischen drei und 14 Jahren sowie Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen. Einen Überblick über die Angebote finden Sie hier. Zu den Aktivitäten anmelden kann man sich noch bis 15. April unter stiftung@comun.at .

Die gemeinnützige Stiftung "COMÚN" arbeitet eng mit den beiden Gemeinden zusammen. Ermöglicht wird die Veranstaltungsreihe auch durch über 35 Partnerorganisationen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft.

Totschnig: "Gesunde Ernährung beginnt bei der Bildung"

„Wir freuen uns sehr, dass wir diesmal ein so umfangreiches Programm in Salzburg und Hallein anbieten können. Mein besonderer Dank gilt den vielen fachkundigen Partnern, die das alles erst durch ihre Beiträge möglich machen. Vom Kindergarten bis zur Mittelschule können wir gemeinsam dutzende Formate für tausende Kinder und Eltern kostenfrei anbieten und darüber hinaus noch zigtausende Menschen mit Informationen versorgen“, so Organisator Sebastian Bohrn Mena von der Stiftung "COMÚN" in einer Aussendung.

Wie schon in den Vorjahren ist auch die Landwirtschaft wieder ein zentraler Programm-Partner der "Konsumdialoge". „Eine gesunde und nachhaltige Ernährung beginnt bei der Bildung – und genau hier setzen die Konsumdialoge an. Es freut mich sehr, dass Österreichs Landwirtschaft wieder eine zentrale Rolle bei dieser Veranstaltungsreihe spielt. Kinder erhalten praxisnahe Einblicke in die Herkunft, Qualität, Verarbeitung und Zubereitung unserer Lebensmittel – und lernen so einen verantwortungsbewussten Umgang", so Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig.

Auch die Bürgermeister der Gemeinden zeigten sich erfreut über die Veranstaltungsreihe. Salzburgs Ortschef Bernhard Auinger: „Die Konsumdialoge 2025 bringen ein vielfältiges Programm, um Kinder und Jugendliche für das enorm wichtige Thema der gesunden Ernährung nachhaltig zu sensibilisieren. Das Angebot, das gemeinsam mit vielen regionalen Partnern und Expert:innen erarbeitet wurde, wird allen städtischen Pflichtschulen und Kindergärten zur Verfügung gestellt. Besonders wichtig bei diesem Angebot ist mir, dass neben den Kindern zwischen drei und 14 Jahren, auch die Eltern und Pädagog:innen erreicht werden."

„Seit die Konsumdialoge 2022 in Hallein ins Leben gerufen wurden, wächst und gedeiht dieses Format. Als Stadt Hallein freut es uns daher besonders, auch 2025 wieder Teil der „Österreichischen Konsumdialoge“ zu sein – einer Veranstaltungsreihe, die Wissen vermittelt und darüber hinaus Bewusstsein schafft", so Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger.