Grauenhafter Fund: Zwei Tote in Wiener Wohnung gefunden

Am vergangenen Donnerstag wurden in einer Wohnung in Wien-Landstraße zwei Leichen entdeckt. Am Mittwoch hat die Polizei ihre ersten Vermutungen bekannt gegeben.

Die Pressestelle der Wiener Polizei berichtet am Mittwoch über einen schrecklichen Fund in einer Wiener Wohnung. Jetzt bewerben: Stadt Linz sucht Personal

Gratis-Impfungen gegen diese 2 Krankheiten für Erwachsene fix

Linzer Innenstadt wird zur Bühne Ein Mann konnte seine beiden in Wien lebenden Angehörigen telefonisch nicht erreichen. Da er sich große Sorgen machte, verständigte er die Polizei. Diese schauten in der Wohnung des älteren Ehepaars und fanden sie nur noch tot in deren Wohnung. Erste Vermutung der Polizei Aufgrund der Spuren geht die Polizei von einem Mord und Suizid aus. Sie vermuten, dass der 81-Jährige zuerst seine 79-jährige Gattin und anschließend sich selbst mit einer Schusswaffe getötet hat. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, sind derzeit noch immer in Gange.