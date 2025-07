Linzer Innenstadt wird zur Bühne

Das Pflasterspektakel verwandelt Linz ab Donnerstag in eine bunte Bühne voller Musik, Kunst und Akrobatik.

Linz. Am Donnerstag startet das Pflasterspektakel 2025 mit einer farbenfrohen Parade vom OK-Platz zum Hauptplatz. Ab 17 Uhr sorgen Künstler in der Altstadt, am Pfarrplatz und entlang der Landstraße für Stimmung. Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer lobt das Festival als Zeichen lebendiger Stadtkultur. Zehn Spektakel-Oasen laden zum Verweilen ein, die genauen Auftrittszeiten entstehen spontan.

Musikgruppen wie Moruga Drum und Nexart Percussion sorgen für Samba-Stimmung – Höhepunkt ist eine Session am Samstag um 21 Uhr im Landhauspark. Der Eintritt ist frei, Spenden in den Hut sind willkommen. Wechselgeld gibt’s vor dem Alten Rathaus.