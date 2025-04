Hilfe für 1.000 von Wohnungslosigkeit bedrohte Wiener

Die Sonderaktion von Wiener Wohnen ist ein erster Schritt für die Wohnungsvergabe NEU.

Am 1. Juli 2024 startete die Stadt Wien eine Sonderaktion, die Menschen mit auslaufenden Mietverträgen im privaten Wohnsektor unterstützt. Jetzt liegt die erste Erfolgsbilanz vor: Rund 1.000 Personen konnten in unbefristete Gemeindewohnungen übersiedeln, weitere 130 Interessenten befinden sich aktuell noch im Auswahl- oder Besichtigungsprozess. Damit sei es laut Stadt Wien gelungen, einen wesentlichen Schritt zu setzen, um den zunehmenden Druck auf Mieter mit befristeten Verträgen abzufedern.

"Dass es mit der Sonderaktion von Wiener Wohnen gelungen ist, rund 1.000 Wienerinnen und Wienern in einer schwierigen Situation zu helfen, zeigt die Stärke des sozialen Wohnbaus in unserer Stadt. Der Zugang zum Gemeindebau garantiert ein sicheres, lebenswertes und leistbaren Zuhause. Diese Sonderaktion ist ein erster wichtiger Schritt zu einer neuen flexiblen Wohnungsvergabe im sozialen Wohnbau – angepasst and die Wohnbedürfnisse und Lebensrealitäten der Wienerinnen und Wiener", erklärt Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.