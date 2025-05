Im Vorjahr: 274 Organe allein in Wien transplantiert

Die Zahl der Organtransplantationen steigt wieder, die Wartelisten aber bleiben lang.

Im Jahr 2024 wurden in Wien insgesamt 274 Organe transplantiert, was zwar einen Rückgang im Vergleich zu 2022 darstellt, aber dennoch eine Erholung von den Corona-bedingten Tiefständen zeigt. Trotz dieser positiven Entwicklung stehen noch immer Hunderte Menschen auf der Warteliste für ein neues Organ, wie der Jahresbericht des ÖBIG-Transplant zeigt. Ende 2024 benötigten 311 Patientinnen und Patienten ein Organ, allen voran eine Niere.

Im Durchschnitt dauert es über drei Jahre, bis ein Patient nach der ersten Dialyse eine Niere erhält – das ist die längste Wartezeit für ein Organ. Auch wenn die Zahl der Transplantationen steigt, bleibt die Warteliste aufgrund des hohen Bedarfs nach Nieren weiterhin lang.

2024 fanden in Wien 101 Lungen-, 97 Nieren-, 39 Leber- und 37 Herztransplantationen statt. Rund 130 Verstorbene wurden als Spender gemeldet, bei der Hälfte wurde mindestens ein Organ entnommen. Wer nach dem Tod kein Spender sein möchte, kann sich in das Widerspruchsregister eintragen lassen. Ende 2024 waren in Österreich etwa 66.000 Menschen in diesem Register vermerkt, wobei Wien im landesweiten Vergleich auf Platz drei liegt. Österreichweit sind im Vorjahr übrigens 637 Organtransplantationen durchgeführt worden.