LichtStrauss bringt den Stadtpark zum Strahlen

Zu Frühlingsbeginn verwandelt Victoria Coeln mit "LichtStrauss" den Stadtpark für zwei Monate in ein Licht- und Medienkunstwerk.

Den Stadtpark als Kunstwerk erleben - das macht die Wiener Künstlerin Victoria Coeln ab nächster Woche möglich. Mit "LichtStrauss" verwandelt sie die beliebte Grünoase im Zentrum der Stadt für zwei Monate in ein spektakuläres Licht- und Medienkunstwerk. Dabei verschmelzen virtuelle und reale Lichträume, "Chromotope" genannt, die den nächtlichen Park ästhetisch und emotional zum Strahlen bringen.

© Victoria Coeln ×

© Victoria Coeln ×

Die "LichtStrauss"-Eröffnung findet am 21. März um 17 Uhr im Gartenbaukino statt. Inspiriert von weiblichen Figuren aus Strauss’ Operetten stellen sieben starke Frauen unserer Zeit mit ihrer Kunst die Frage nach weiblicher Präsenz und Sichtbarkeit. Eigens dafür drehte Victoria Coeln sieben Kurzfilme, die an diesem Abend uraufgeführt werden. Im Anschluss daran folgt der kollektive Gang auf die Straße – aus dem Kino durch die Lichtkunst im Stadtpark – zum Live-Event mit DJs und Performances. Zu den Gästen zählen neben den mitwirkenden Künstlerinnen Dr. Tamara Ehs, Demokratieforscherin, Dipl.-Ing.in Shams Asadi, Menschenrechtsbeauftragte der Stadt Wien sowie Ehrengast Erika Freeman.

© Mike Terry ×

© Judith Thaler ×

"Das Licht mit all seiner Bedeutungskraft für unser Zusammenleben ist für mich das präziseste und spannendste Mittel, um Räume, Zeiten und Rollen neu zu verschränken. Meine Lichtkunst transformiert und überschreibt ohne direkt in die Substanz einzugreifen, sie zu verletzen oder permanent zu verändern. Licht wirkt im Kleinsten und im Großen gleichermaßen. Mittels Licht kann ich die Chromotope, die ich im Studio für die Protagonistinnen entwickelt habe sowohl in die reale Parklandschaft als auch in virtuelle Räume übertragen und diese miteinander verschränken", erläutert Künstlerin Victoria Coeln.