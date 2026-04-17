Mariahilfer Straße wird klimafit: Nächste Bauphase gestartet

Im Zuge der groß angelegten Aufwertung der Mariahilfer Straße entstehen dort insgesamt 63 neue Bäume, 100 Grünbeete, über 2.000 Quadratmeter neue Grünflächen und ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg auf 1,3 Kilometern vom Gürtel bis zur Anschützgasse.

Nach dem Abschluss des ersten Bauabschnitts der klimaangepassten Umgestaltung der Äußeren Mariahilfer Straße zwischen Gürtel und Clementinengasse im vergangenen Jahr beginnt nun der nächste Teil der Arbeiten. Der Abschnitt von der Clementinengasse bis zur Anschützgasse wird im 15. Bezirk durch 45 neu gepflanzte Bäume deutlich begrünt und zu einer Allee aufgewertet. Zusätzlich entsteht ein großzügiger, baulich separierter Zwei-Richtungs-Radweg, der die bestehende hochwertige Radverbindung um rund 700 Meter verlängert. Gemeinsam mit Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht und NEOS Wien Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner hat Mobilitätsstadträtin Ulli Sima den Startschuss für den 2. Abschnitt gegeben.

© Stadt Wien

Zahlen und Fakten zu beiden Abschnitten

Länge des Radwegs: 1.300 m zwischen Gürtel und Anschützgasse

63 neue Bäume

Neu begrünte Fläche: Rund 2.000 Quadratmeter mehr Grünflächen (+ rund 320 Quadratmeter Bestand)

100 Grünbeete

In 88 Grünbeeten neue Bäume oder Bestandsbäume

Entsiegelte Pflasterfläche: 12.000 Quadratmeter

26 Nebelstelen zu je 2 Stück an 18 Standorten

3 Wasserspiele mit Bodendüsen

13 Trinkhydranten

133 Sitzmöbel

Sitzstufen bei Mahü 170

Aufwertung wird fortgesetzt

"Der so schön gewordene erste Abschnitt zeigt sehr klar, wohin die Reise geht: Ein baulich getrennter Zwei-Richtungs-Radweg, viele bunte Beete und neue Bäume, inklusive Sitzgelegenheiten und Nebelstelen werten die Äußere Mahü deutlich auf. Mit dem 2. Abschnitt setzen wir diese Aufwertung nun fort und schaffen eine Top-Radverbindung über 1,3 km vom Gürtel in den 15. Bezirk, der dann gesamt mit 63 neuen Bäumen und 100 Grünbeeten versehen sein wird. Auch schaffen wir insgesamt 133 Sitzmöbeln und schattige Aufenthaltsplätze mit 26 Nebelstelen - ein Mehrwert für alle", erklärt Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Ulli Sima, Dietmar Baurecht (beide SPÖ) und Angelika Pipal-Leixner (NEOS). © Stadt Wien/ Rene Wallentin

"Als Bezirksvorsteher sind mir die Bedürfnisse der Bewohner*innen und der Geschäftstreibenden ein großes Anliegen. Eine groß angelegte Befragung im September 2023 hat den Startschuss für mehr Grünflächen, konsumfreie Aufenthaltsbereiche und eine gut ausgebaute Radinfrastruktur gelegt. Im ersten Abschnitt ist bereits das ‚Good Feeling‘ spürbar: Wer zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs ist, profitiert vom neuen Radweg, breiteren Gehsteigen und beruhigten Gastgartenbereichen – das bringt auch der lokalen Wirtschaft mehr Qualität und so geht es weiter", ergänzt Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht (SPÖ).