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2:0 Mal zwei: Atletico und PSG haben Nase vorn
© getty

Barca & LFC vor Aus

2:0 Mal zwei: Atletico und PSG haben Nase vorn

08.04.26, 22:58
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Zehn Champions-League-Titel stehen vor dem Out im Viertelfinale. Barcelona (4) und Liverpool (6) mussten sich jeweils 2:0 geschlagen geben. Für Atletico geht es im spanischen Duell mit Vorsprung ins Heimspiel, während PSG in Anfield seinen zwei Tore verteidigt.

Bereits vor dem Spiel ging es zwischen Barcelona und Atletico Madrid heiß her, denn der Teambus der Rojiblancos wurde von Heimfans mit Steinen beworfen. Auch auf das Feld sollte sich die Energie übertragen, mit zahlreichen Chancen und Fouls. Die spielentscheidende Situation hatte beides in sich: Trainer-Sohn Simeone wird von Cubarsi am Weg aufs Tor gefoult, der 19-Jährige sah Rot.

Damit nicht genug, knallte Julian Alvarez den folgenden Freistoß maßgerecht ins Kreuzeck – 1:0 (45.)! Selbst in Unterzahl hatten die Katalanen mehr vom Ball, aber im Gegensatz zu Barca machte Atleti seine Chancen: Wechselspieler Sørloth setzte nämlich noch eines drauf (65.). Ähnlich lief es auch in Paris.

Liverpool: Deklassiert statt Revanche

Dort war es PSG, das über 70 Prozent Ballbesitz hatte, aber zahlreiche Topchancen liegen ließ. Zu zwei Treffern reichte es aber dennoch: Doué traf früh per abgefälschtem Schuss (11.), Kvaratskhelia verdoppelte nach Slalomtanz (65.). Liverpool brachte es nicht einmal auf einen Schuss aufs Tor.

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